Bergamo tenta di rapire bimba di un anno e mezzo | la strattona per le gambe e le rompe un femore

A Bergamo, un uomo senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, strattonandola per le gambe e provocandole la rottura di un femore. La bambina stava giocando nel cortile di casa quando lui si è avvicinato e ha cercato di portarla via. I passanti hanno subito capito cosa stava succedendo e hanno impedito che il gesto finisse peggio. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno arrestato l’uomo, che non aveva precedenti penali.

Era andata al supermercato con la mamma e il papà, come centinaia di volte nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, ma questa mattina è divenuta protagonista di un evento terrificante. Una bambina di neanche due anni è stata quasi rapita da uno sconosciuto, all’interno del supermercato del suo paese. Una scena da film horror, che si è conclusa positivamente solo grazie all’intervento tempestivo dei presenti e delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle autorità competenti, grazie alle testimonianze dei presenti e alle telecamere del supermercato, sembra che la bimba stesse camminando mano nella mano con la mamma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

