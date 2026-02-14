Bergamo tenta di rapire bimba di un anno e le rompe una gamba | chi è l' orco

A Bergamo, un uomo rumeno senza fissa dimora ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo, rompendo accidentalmente una gamba alla piccola. La polizia ha arrestato il sospetto dopo averlo individuato nei pressi dell'abitazione della famiglia. La bambina è stata portata in ospedale, dove i medici hanno confermato la frattura e le ferite.

Arrestato dalla polizia a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate. Intorno alle 13:00 l'uomo stava entrando in un supermercato mentre una famiglia, composta dai genitori e da una figlioletta usciva. In quel frangente, lo sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, cercando di trascinarla verso l'interno del centro commerciale. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto; il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l'aggressore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

