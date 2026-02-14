Bergamo tenta di rapire bimba di un anno e le rompe una gamba | chi è l' orco
A Bergamo, un uomo rumeno senza fissa dimora ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo, rompendo accidentalmente una gamba alla piccola. La polizia ha arrestato il sospetto dopo averlo individuato nei pressi dell'abitazione della famiglia. La bambina è stata portata in ospedale, dove i medici hanno confermato la frattura e le ferite.
Arrestato dalla polizia a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate. Intorno alle 13:00 l'uomo stava entrando in un supermercato mentre una famiglia, composta dai genitori e da una figlioletta usciva. In quel frangente, lo sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, cercando di trascinarla verso l'interno del centro commerciale. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto; il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l'aggressore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Padova, tenta di rapire una bimba di un anno e picchia il padre: chi è l'orco
Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo: la strattona per le gambe e le rompe un femore
A Bergamo, un uomo senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, strattonandola per le gambe e provocandole la rottura di un femore.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestato; Roma, tentato rapimento in una materna a Monteverde: caccia alla finta baby sitter. Valditara: Gravissimo; Accusato di maltrattamenti ed estorsione in famiglia, i carabinieri arrestano un 50enne; Napoli, Buongiorno dopo le polemiche: Per questa maglia, non si molla.
Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba: arrestatoArrestato dalla polizia a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e ... adnkronos.com
Bergamo, tenta di rapire bimba di 1 anno e mezzo: arrestatoLa polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ... lapresse.it
Tenta di sottrarre bimba alla madre in un supermercato, arrestato. A Bergamo, la piccola ha riportato la frattura di un femore #ANSA x.com
Prima hanno tentato di forzare la porta di un negozio, poi si sono diretti alla vicina clinica veterinaria chiedendo soldi e minacciando di rompere le vetrate. È accaduto nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio in via Baioni, a Bergamo: denunciati due uo facebook