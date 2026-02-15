Bergamo i genitori della bimba ‘strappata’ da uno sconosciuto | Pensavamo volesse lanciarla a terra Grazie alle persone intervenute in nostro aiuto

I genitori della bambina di un anno e mezzo, aggredita ieri in un supermercato di Bergamo, attribuiscono l’attacco a un uomo di 47 anni senza dimora, che ha cercato di portarla via e ha causato loro uno choc profondo. L’uomo ha tentato di portare via la piccola, e i genitori pensavano inizialmente che volesse lanciarla a terra. Fortunatamente, alcune persone presenti sono intervenute in tempo, impedendo che il rapimento avesse conseguenze più gravi. La madre ha riportato una frattura al femore durante la colluttazione.

Bergamo – "Sono stati attimi davvero concitati, siamo davvero molto scossi". Parlano così i genitori della bambina di un anno e mezzo aggredita ieri in un supermercato di Bergamo da un uomo di origini romene, un senza fissa dimora di 47 anni, che ha tentato di sottrarla alla madre fratturandole un femore. La coppia, sui quarant'anni, vive a Bergamo, ed alla polizia che è intervenuta per arrestare l'uomo ha chiesto riservatezza per tutelare la bambina. "Non ci siamo subito resi conto della gravità della situazione. Più che ad un rapimento, abbiamo temuto volesse farle del male lanciandola o facendola cadere", si limitano ad aggiungere, ringraziando "le persone che sono intervenute per aiutarci".