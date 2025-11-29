Abbraccia la bambina fuori da scuola e la porta via ma è uno sconosciuto La scena davanti agli occhi della madre | Gliel’ho strappata dalle braccia
Un episodio di tentato rapimento è stato denunciato ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, dove una madre ha impedito a un uomo di portare via sua figlia all’uscita della scuola. Secondo quanto emerso dalla denuncia presentata ai carabinieri, l’uomo – descritto come «alto, con capelli bianchi e uno zaino in spalla» – si sarebbe avvicinato alla bambina, l’avrebbe prima abbracciata e poi ha tentato di trascinarla via. La dinamica. Accortasi del gesto, la madre è intervenuta immediatamente, riuscendo a strappargli la piccola e inseguendolo per qualche metro, fino a quando l’uomo non è riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Open.online
