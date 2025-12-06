Mercato Juve a gennaio sarà testa a testa con l’Inter | nel mirino c’è quel giovane che si sta via via imponendo in Serie A! Il nome

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, si accende il Derby d’Italia per il difensore: l’Inter prepara l’assalto a gennaio, ma i bianconeri hanno un vantaggio decisivo. Il  mercato  di gennaio si prepara a vivere un capitolo incandescente, con un nuovo Derby d’Italia che si sposta dal campo alle scrivanie. Al centro della contesa c’è un nome che alla Continassa evoca rimpianti e opportunità: Tarik Muharemovic. Il centrale bosniaco classe 2003, esploso con la maglia del  Sassuolo, è diventato l’oggetto del desiderio dell’ Inter, decisa a ringiovanire la difesa di  Cristian Chivu  e sostituire i veterani Acerbi e de Vrij. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mercato Juve, a gennaio sarà testa a testa con l'Inter: nel mirino c'è quel giovane che si sta via via imponendo in Serie A! Il nome

