Italia-Irlanda del Nord la semifinale playoff sarà a Bergamo

Roma, 4 dicembre 2025 - La Nazionale torna a Bergam o nel momento più delicato del suo cammino verso il Mondiale 2026. La semifinale dei playoff contro l’ Irlanda del Nord si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo il 26 marzo alle 20:45, scelta che non è casuale: proprio qui, lo scorso 5 settembre, Gennaro Gattuso ha esordito da commissario tecnico, inaugurando la sua gestione con un convincente 5-0 all’Estonia. Un debutto che ha lasciato buone sensazioni e che adesso gli Azzurri sperano possa portare fortuna in una notte che vale una stagione. Il legame con Bergamo è profondo anche nella storia della Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia-Irlanda del Nord, la semifinale playoff sarà a Bergamo

