Benzina gettata sul pavimento dell' appartamento | avvertimento per 44enne

Qualcuno, approfittando della sua momentanea assenza, è riuscito a intrufolarsi. E non per mettere a segno un furto. Aperta un'inchiesta, se ne stanno occupando i carabinieri Inquietante, quanto accaduto nell'abitazione di un quarantaquattrenne a Siculiana. Qualcuno, approfittando della sua momentanea assenza, è riuscito a intrufolarsi. E non per mettere a segno un furto. Ma per cospargere il pavimento della residenza di liquido infiammabile. Sull'avvertimento sono già in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione cittadina. È accaduto tutto giovedì scorso. Chi ha voluto "avvisare" il siculianese è riuscito a farsi largo nella casa, aprendo la porta d'ingresso dell'appartamento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

