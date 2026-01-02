Escrementi sul pavimento odore nauseabondo latrati e graffi sulla porta | ventuno cani sei gatti e uccelli rinchiusi in un appartamento

In un appartamento sono stati trovati ventuno cani, sei gatti e uccelli, con evidenti segni di abbandono. Sono stati rinvenuti escrementi sul pavimento, odori sgradevoli, latrati e graffi sulle porte. Le condizioni di detenzione degli animali erano precarie, con i suoni e i segni di disagio evidenti anche dall’esterno. La situazione richiede interventi immediati per garantire il benessere degli animali e la sicurezza dell’ambiente.

“Si udivano i latrati degli animali (verosimilmente cani) presenti all’interno di entrambi gli appartamenti, animali che si dimenavano graffiando le porte d’ingresso”. Questa è solo una parte del verbale redatto dall’ASL e dalla polizia locale che si sono recati nuovamente in un appartamento segnalato, da diversi condomini, a Santo Stefano Magra (La Spezia). Le prime denunce sono partite però già nel 2024, lo riporta La Nazione. La situazione non poteva prevedere un trasferimento degli animali. Così le forze dell’ordine hanno redatto un “verbale di blocco”: il proprietario poteva tenere con sé i suoi ventuno cani, sei gatti e uccelli “ con l’impegno di procedere a una graduale cessione per farli vivere in ambiente compatibile alla loro natura “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Escrementi sul pavimento, odore nauseabondo, latrati e graffi sulla porta”: ventuno cani, sei gatti e uccelli rinchiusi in un appartamento Leggi anche: Ventuno cani e sei gatti in un appartamento. Ultimatum dopo il sopralluogo di Asl e agenti Leggi anche: Cani rinchiusi in spazi stretti, tra escrementi e rifiuti: canile abusivo scoperto in una casa nel Casertano: Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Escrementi cane del condomino piano terra - Il condomino del piano terra usa il proprio terrazzo per i bisogni del cane di cui è proprietario. corriere.it Trovare escrementi di topo in casa, in cantina o nei locali di un’attività è un segnale da non ignorare. Indicano una presenza attiva di roditori con rischi concreti per igiene, sicurezza e strutture: i topi si moltiplicano rapidamente, danneggiano materiali e impia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.