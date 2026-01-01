Ticino rapinato un altro distributore di benzina | fermato un 44enne

Un ulteriore episodio di rapina si è verificato a un distributore di benzina nel Ticino. Mercoledì 31 dicembre 2025, poco prima delle 19, un'impianto di via Serrai a Sant’Antonino è stato teatro di un tentativo criminoso. La polizia ha fermato un uomo di 44 anni in relazione all’evento.

Nuova rapina a un distributore di benzina ticinese. Ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, poco prima delle 19, i malviventi hanno colpito l'impianto di via Serrai a Sant'Antonino, nel Bellinzonese.Minacce a dipendente e clienteIn base a una prima ricostruzione, un uomo con il volto coperto sarebbe.

