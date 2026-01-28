La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Marco Bianchi, senza alcun pentimento. I giudici sottolineano che i fratelli Bianchi non hanno mostrato segni di ravvedimento durante il processo. La sentenza si riferisce all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel 2020 a Colleferro.

Non c'è stato alcun segno di ravvedimento nei comportamenti processuali dei fratelli Bianchi. È quanto emerge dalle motivazioni della Corte di Cassazione che, a novembre 2025, ha confermato la condanna all'ergastolo per Marco Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel 2020 a Colleferro. I giudici della V sezione penale scrivono chiaramente che i due, durante l'intero iter giudiziario, hanno mantenuto un atteggiamento " alieno da forme di ravvedimento ", con una condotta processuale che non ha mostrato segni di pentimento per la brutalità del reato.

"Nessun pentimento per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte". Ecco perché la Cassazione ha conferma l'ergastolo per Marco Bianchi

