Nessun pentimento per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte Ecco perché la Cassazione ha conferma l’ergastolo per Marco Bianchi
La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Marco Bianchi, senza alcun pentimento. I giudici sottolineano che i fratelli Bianchi non hanno mostrato segni di ravvedimento durante il processo. La sentenza si riferisce all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel 2020 a Colleferro.
Non c’è stato alcun segno di ravvedimento nei comportamenti processuali dei fratelli Bianchi. È quanto emerge dalle motivazioni della Corte di Cassazione che, a novembre 2025, ha confermato la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel 2020 a Colleferro. I giudici della V sezione penale scrivono chiaramente che i due, durante l’intero iter giudiziario, hanno mantenuto un atteggiamento “ alieno da forme di ravvedimento “, con una condotta processuale che non ha mostrato segni di pentimento per la brutalità del reato. La conferma dell’ergastolo per Marco Bianchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Willy Monteiro
Omicidio di Willy Monteiro, la Cassazione conferma l'ergastolo per Marco Bianchi
Omicidio Willy Monteiro, Cassazione conferma l’ergastolo per Marco Bianchi, nuovo Appello per Gabriele
Ultime notizie su Willy Monteiro
Argomenti discussi: Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica Torzullo: Uccisa in 45 minuti, non volevo perdere mio figlio. Ho buttato il coltello e distrutto il suo telefono. Il procuratore: Nessun pentimento, non convince; Aurora Livoli, il gip: Una violenza inaudita e nessun pentimento. Valdez deve restare in carcere; AURORA LIVOLI, GIP: VALDEZ AVEVA VOLONTÀ OMICIDA, NESSUN PENTIMENTO DA PARTE SUA; Crans-Montana, la trincea di Moretti: Anch’io vittima.
L'ULTIMO NUMERO - Gennaio 2026 Bandiera rossa sulla Casa BiancaI giudici confermano l'ergastolo per Marco Bianchi sottolineando la brutalità dell'aggressione e l'assenza di ravvedimento ... ilfattoquotidiano.it
Caso Aurora: giudice, 'chiara volontà omicida di Valdez Velazco, nessun pentimento'Milano, 19 gen. (Adnkronos) - L'analisi degli indici sintomatici della volontà omicida non lascia dubbio in ordine al fine ultimo efficacemente perseguito dall'indagato, il quale, dopo aver agganciat ... lanuovasardegna.it
“Nessun segno di ravvedimento”: è una delle frasi chiave che emerge dalle motivazioni della Corte di Cassazione sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel 2020 a Colleferro. I giudici parlano di un comportamento processuale “alieno da forme di penti - facebook.com facebook
Bullismo, violenza e solitudine tra i ragazzi: un mondo spesso invisibile. A @dibuonmattino ospite Federica Angeli con la storia di Willy Monteiro Duarte, una vita spezzata che ci sfida a scegliere sempre la luce #Tv2000 dalle 7.30Canale 28 - 157 Sky # x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.