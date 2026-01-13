Jacques Moretti resta in carcere ma potrà uscire su cauzione L' ira delle famiglie | Ancora nessun indagato nel Comune di Crans-Montana

Jacques Moretti rimane in carcere, con la possibilità di uscire su cauzione. La situazione desta preoccupazione tra le famiglie, che chiedono chiarimenti e giustizia. Intanto, nel Comune di Crans-Montana non ci sono ancora indagati, alimentando le tensioni e le richieste di trasparenza sulla vicenda. La questione resta aperta, con il rischio che Moretti possa fuggire dalla Svizzera.

Jacques Moretti potrebbe scappare dalla Svizzera. Non è soltanto un'ipotesi remota, ma un pericolo reale. Per questo motivo il patron del Constellation, teatro della strage di Capodanno in cui hanno perso la vita diverse persone, resta in carcere ma potrà uscire su cauzione.

Quarto Grado. . Crans Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation. Tra le motivazioni il pericolo di fuga. La moglie Jessica Moretti è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Cosa rischia la coppia secondo l’ordi - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti x.com

