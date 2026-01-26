Benfica-Real Madrid Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici L’allievo Arbeloa batte il maestro Mourinho?

Questa notte il Benfica sfida il Real Madrid nella partita decisiva dell’ultima giornata di Champions League. I tifosi sono in trepidazione, perché un gol può ribaltare tutto e decidere chi passa il turno. L’atmosfera è calda, e molti si chiedono se l’allievo Arbeloa riuscirà a battere il maestro Mourinho in questa sfida cruciale.

Mercoledì notte gli appassionati di calcio europeo vivranno sicuramente tantissime emozioni e saranno pronti a fare i calcoli, perchè ogni gol può cambiare la situazione: si gioca l'ultima giornata della fase campionato di Champions League e finalmente arriveranno i verdetti. Capiremo quali saranno le 8 squadre che passeranno direttamente agli ottavi e quali invece disputeranno. Il match tra Benfica e Real Madrid, valido per la fase a eliminazione diretta della Champions League, si svolgerà mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00. Di Maria e un cuore diviso a metà: Benfica o Real Madrid? Davvero impossibile scegliereAngel Di Maria vivrà con sentimenti contrastanti la sfida di domani tra Benfica e Real Madrid, valida per l'ultima giornata della fase campionato. L'ultima giornata della fase a campionato della Champions League vede di fronte Benfica-Real Madrid: ultima chiamata per i portoghesi per l'Europa. Il Benfica di José Mourinho è chiamato a una prova di forza contro i Blancos Su Tv8 vi aspettano 90 minuti all'insegna del grande calcio L'appuntamento con Benfica - Real Madrid di Champions League è per domani dalle 20:20 LIVE.

