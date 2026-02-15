Benevento mense scolastiche sotto inchiesta | Pd chiede verbali Asl e rimborsi per disservizi e qualità del servizio

Il Partito Democratico di Benevento ha richiesto i verbali dell’Asl dopo aver scoperto problemi nelle mense scolastiche, che hanno causato disservizi e criticità sulla qualità del cibo servito. Nei giorni scorsi, alcuni genitori hanno segnalato ritardi e pasti insoddisfacenti, spingendo il partito a chiedere chiarimenti ufficiali. La richiesta include anche la richiesta di rimborsi per le famiglie coinvolte, in modo da risarcire chi ha subito disagi.

Mensa scolastica, tra trasparenza e rimborsi: il Pd di Benevento chiede chiarezza sugli esiti delle verifiche Asl. Il Partito Democratico di Benevento ha chiesto maggiore trasparenza sulle verifiche delle Asl relative al servizio di mensa scolastica e un immediato rimborso per le famiglie che hanno pagato ma non hanno potuto usufruire del servizio. L'iniziativa, promossa da Marika Botticella insieme alla segretaria Rosa Razzano e all'intero gruppo consiliare dem, nasce da segnalazioni di disservizi e preoccupazioni sulla qualità del servizio offerto. Un'escalation di criticità e la richiesta di trasparenza.