L' Abruzzo diventa laboratorio per innalzare la qualità delle mense scolastiche grazie alla collaborazione con lo chef Romito

L’Abruzzo avvia il progetto #iomangioascuola, un’iniziativa della Regione per migliorare la qualità delle mense scolastiche. In collaborazione con lo chef Niko Romito, le aziende sanitarie e le università regionali, si mira a ridisegnare il servizio di ristorazione scolastica, valorizzando alimenti sani e sostenibili. Un passo importante per promuovere un’alimentazione equilibrata e di qualità nelle scuole dell’Abruzzo.

Si chiama #iomangioascuola il progetto della Regione Abruzzo per ridisegnare la ristorazione scolastica regionale, in sinergia con l'Accademia Niko Romito, le aziende sanitarie locali della regione e il Comitato regionale delle università abruzzesi Ccrua. Si tratta di un laboratorio nazionale di.

"PappaFish" nelle mense scolastiche: il contributo regionale per un’alimentazione sana e di qualità

Il Comune di Fabriano ha ottenuto un finanziamento regionale di 20.000 euro per il progetto “PappaFish”, parte del bando dedicato alla promozione di un’alimentazione sana e bilanciata nelle mense scolastiche. Questa iniziativa mira a favorire abitudini alimentari corrette tra gli studenti, contribuendo alla qualità e alla varietà dei pasti offerti nelle scuole del territorio.

Mense scolastiche. Arriva lo sconto dal secondo figlio

Le mense scolastiche diventano più accessibili grazie a nuove agevolazioni per le famiglie con più figli. L’Amministrazione risponde alle richieste delle famiglie introducendo sconti dal secondo figlio in poi, ampliando le riduzioni già esistenti in base alle soglie ISEE. Questa misura mira a sostenere economicamente le famiglie numerose, rendendo più semplice garantire un pasto equilibrato ai propri figli senza pesare troppo sul budget familiare.

