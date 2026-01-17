Nuova Volkswagen T-Roc Presentato da Eurocar Bergamo il Suv leader dal comfort intelligente e dall’anima ibrida

Eurocar Bergamo presenta la nuova Volkswagen T-Roc, un SUV che combina comfort intelligente e tecnologia ibrida. Dotata di interni premium, head-up display e sedili ergonomici con supporti lombari e funzione massaggio, questa vettura si distingue per praticità e raffinatezza. Un’opzione ideale per chi cerca un veicolo versatile, affidabile e attento alle esigenze di comfort e sostenibilità.

La nuova Volkswagen T-Roc alza l'asticella della comodità con interni premium, head-up display proiettato sul parabrezza e sedili ergonomici con supporti lombari e funzione massaggio. Crescono spazio e comfort di viaggio, mentre la gamma offre sei versioni di motori ibridi, efficienti e brillanti, per adattarsi a ogni stile di guida. Ogni evento per la sede di Bergamo di Eurocar Italia (il nuovo nome con cui si presenta Bonaldi Eurocar Italia) non è solo la presentazione di un'auto, ma anche l'occasione di salutare clienti, amici e partner in un'atmosfera piacevole e divertente. Oltre 500 gli invitati che hanno accolto l'invito ad incontrare gli amici di Eurocar nel corso della presentazione della rinnovata T-Roc del marchio Volkswagen: l'auto capace di evolversi, mantenendo intatti i valori di qualità, affidabilità e innovazione tipici del marchio tedesco.

