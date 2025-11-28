Hojbjerg Juve doccia gelata da Marsiglia | il club francese ha preso questa decisione sul centrocampista che piace a Comolli! Ultimissime

Hojbjerg Juve, il danese è fondamentale per De Zerbi: la richiesta è altissima, i bianconeri studiano ora le piste Brozovic e Toth. Gli aggiornamenti. La ricerca del centrocampista da parte della Juventus in vista di gennaio si scontra con i prezzi alti e la ferma resistenza dei club proprietari dei cartellini. Tra i nomi che intrigano maggiormente lo staff tecnico di Luciano Spalletti c’è quello di Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese, ex Tottenham e oggi colonna del Marsiglia, è considerato il profilo ideale per aggiungere esperienza internazionale, fisicità e capacità d’impostazione alla mediana della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojbjerg Juve, doccia gelata da Marsiglia: il club francese ha preso questa decisione sul centrocampista che piace a Comolli! Ultimissime

Approfondisci con queste news

Calciomercato Juve LIVE: novità sul fronte Hojbjerg. Comolli punta forte sul suo pupillo del Tolosa: è un difensore - facebook.com Vai su Facebook

#Hojbjerg #Juve, più che una semplice idea Serve un sacrificio Vai su X

Doccia gelata per la Juventus: vantaggio del Bodo/Glimt dopo un discreto avvio bianconero - La firma del vantaggio norvegese è di Ole Blomberg. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Juve: possibile ritorno di fiamma per Hojbjerg - Già la scorsa estate, il centrocampista danese era stato nei radar della Vecchia Signora che ha poi deciso di non affondare il colpo e di virare su altri obiettivi. Come scrive it.blastingnews.com

Mercato Juve: possibile ritorno di fiamma per Hojbjerg a gennaio - Il 30enne danese è uno dei punti fermi del centrocampo dell'OM e le sue prestazioni non sono passate inosservate. it.blastingnews.com scrive