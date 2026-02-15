Bella non ti dimenticherò mai | animalista omaggia la cagnetta fobica con un tatuaggio e sogna un murales per ricordarla
Ilaria Daddi ha deciso di tatuare il volto di Bella, la cagnetta fobica scomparsa di recente, per conservare il suo ricordo. La donna ha scelto di portare sempre con sé l’immagine dell’animale, che aveva incontrato anni fa durante un’adozione. La pelle diventa così una galleria di emozioni, e il tatuaggio un modo per mantenere vivo il legame con la cagnolina. Daddi sogna ora di realizzare un grande murales dedicato a Bella, per renderla visibile a tutta la comunità.
"Non voglio che venga dimenticata in nessun modo”, spiega l'animalista che lancia anche un appello a tutti i writers del territorio affinchè qualcuno realizzi un murales dedicato alla dolce amica di zampa Per non dimenticarla, ha tatuato sulla pelle la sua immagine, portandola sempre con sè. L'animalista Ilaria Daddi ha pensato così di omaggiare Bella, la cagnolina fobica morta poco tempo fa che le è rimasta nel cuore. “Bella è una anima randagia alla quale io ho dato voce. Non voglio che venga dimenticata in nessun modo”, spiega l'animalista che lancia anche un appello a tutti i writers del territorio affinchè qualcuno realizzi un murales dedicato alla dolce amica di zampa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
