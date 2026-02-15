Beccato a 90 anni mentre ruba nel negozio la prima foto segnaletica nel 1974 | il segreto della longevità del ladro Jesus

Da open.online 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jesus, un uomo colombiano di quasi 90 anni, è stato sorpreso venerdì pomeriggio mentre svaligiava un negozio in via dei Due Macelli a Roma. La sua lunga vita è stata segnata da numerosi furti, e questa volta è stato fermato dai carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina. La sua presenza nel quartiere dura da molti anni, e si dice che abbia vissuto in strada per decenni, riuscendo a sfuggire alla legge nonostante l’età avanzata.

Un uomo di quasi 90 anni, colombiano senza fissa dimora, è stato fermato venerdì pomeriggio dai carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina dopo un furto in una nota galleria commerciale di via dei Due Macelli, a Roma. Come riporta Il Messaggero, un addetto alla sicurezza ha notato tale Jesus uscire a velocità sospetta dopo l’attivazione dell’allarme e ha chiamato il 112. L’anziano ha tentato di dileguarsi ma è stato bloccato poco dopo. Lo zainetto per fregare i sensori antitaccheggio. Addosso aveva uno zaino schermato con fogli di alluminio e nastro da imballaggio, un sistema studiato per eludere i sensori antitaccheggio, e una refurtiva del valore di oltre 1.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Fermato ladro seriale 89enne, prima foto segnaletica nel 1974. L’uomo tradito dallo zaino schermato

Un uomo di 89 anni, sospettato di aver commesso numerosi furti, è stato arrestato dai carabinieri di Roma dopo un nuovo episodio.

Roma: dalla prima foto segnaletica del 1974 all’ultimo colpo, arrestato ladro 90enne

Roma, un ladro di quasi novant’anni è stato arrestato dopo aver messo a segno il suo ultimo colpo, dimostrando che la sua esperienza criminale dura da decenni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Beccato a 90 anni mentre ruba nel negozio, la prima foto segnaletica nel 1974: il segreto della longevità del ladro Jesus; Latitante da 16 anni viene beccato sugli spalti di Milano-Cortina, stava vedendo una partita di hockey sul ghiaccio: arrestato.

Beccato a 90 anni mentre ruba nel negozio, la prima foto segnaletica nel 1974: il segreto della longevità del ladro JesusUna carriera lunghissima, ricca di colpi in giro per l'Italia. Come hanno scoperto l'anziano e il trucco per evitare i sensori antitaccheggio ... open.online

beccato a 90 anniBeccato a rubare in un negozio, ladro 90enne arrestato: lo zaino schermato, la prima foto segnaletica del 1974, i colpi in tutta ItaliaL'ultimo colpo di un uomo di quasi novant'anni ha dimostrato che il passare dei decenni non ha scalfito la sua perizia criminale. Di ... msn.com