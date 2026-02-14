Roma | dalla prima foto segnaletica del 1974 all’ultimo colpo arrestato ladro 90enne

Roma, un ladro di quasi novant’anni è stato arrestato dopo aver messo a segno il suo ultimo colpo, dimostrando che la sua esperienza criminale dura da decenni. La polizia lo ha fermato in un quartiere centrale, dove era appena entrato in un negozio con fare sospetto. La sua attività si estende da oltre quarant’anni, come testimoniano vecchie foto e denunce archiviate. Un dettaglio che colpisce è il modo con cui, nel tempo, ha affinato le tecniche per evitare i controlli.

L'ultimo colpo messo a segno da un uomo di quasi novant'anni ha dimostrato che il passare dei decenni non ha scalfito minimamente la sua perizia criminale. Di origini colombiane, nato nel 1937 e attualmente senza fissa dimora, è stato fermato intorno alle 18:30 dopo aver varcato le barriere antitaccheggio di una nota galleria commerciale situata in via dei Due Macelli, a Roma. I Carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina lo hanno bloccato dopo che un addetto alla sicurezza lo ha notato allontanarsi repentinamente a seguito dell'attivazione dell'allarme sonoro.