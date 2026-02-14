Fermato ladro seriale 89enne prima foto segnaletica nel 1974 L’uomo tradito dallo zaino schermato

Un uomo di 89 anni, sospettato di aver commesso numerosi furti, è stato arrestato dai carabinieri di Roma dopo un nuovo episodio. L’anziano, nato nel 1937 e di origine colombiana, vive senza una residenza stabile e è stato catturato intorno alle 18. Questa volta, è stato tradito da uno zaino schermato che aveva con sé, usato forse per evitare i controlli. La sua prima foto segnaletica risale al 1974, quando era stato già protagonista di altri reati.

Un uomo di quasi 90 anni è stato arrestato dai carabinieri di Roma dopo l' ennesimo furto. L'anziano, nato nel 1937, di origini colombiane e senza fissa dimora, è stato fermato intorno alle 18.30, subito dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio di una nota galleria commerciale in via dei Due Macelli. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina lo hanno fermato dopo una segnalazione di un addetto alla sicurezza, che aveva notato l'uomo allontanarsi velocemente dopo l'attivazione dell'allarme sonoro. L'anziano ha inizialmente tentato di dileguarsi, ignorando i ripetuti inviti a fermarsi.