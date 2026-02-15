battiato ricordi geminiani anche un ritratto a guaitoli

Franco Battiato, musicista e artista, ha lasciato un segno profondo nel mondo della cultura italiana, ispirando anche i giovani artisti di Gemona del Friuli, sua città natale. La sua eleganza spontanea e la serenità apparente nascondevano una mente sempre in fermento, pronta a esplorare nuove strade sonore. Recentemente, un ritratto dedicato a lui è stato esposto a Guaitoli, un omaggio concreto alla sua influenza sulle generazioni successive.

"Come persona aveva un'eleganza naturale, quella calma che sembrava provenire da un luogo interiore. Come artista, invece, era un vulcano silenzioso, un ricercatore costante, un viaggiatore dello spirito". Così Grazia Cristina Battiato ricorda lo zio Franco, il celebre cantautore che ci ha lasciato già cinque anni fa. Al Maxxi di Roma, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si è aperta da pochi giorni la mostra 'Franco Battiato. Un'altra vita', curata da Giorgio Calcara insieme a Grazia Cristina, presidente della Fondazione dedicata al musicista. L'esposizione (fino al 26 aprile) attraversa tutta la carriera di Battiato, dai suoi esordi pop del 1965 alla prima stagione sperimentale, gli album 'Fetus' e 'Pollution' del 1972 e '73, l'avanguardia e la sperimentazione elettronica ispirata anche a John Cage e Karlheinz Stockhausen, quindi il grande successo degli anni '80 con 'L'era del cinghiale bianco' e 'La voce del padrone', l'interesse crescente per spiritualità ed esoterismo.

Dario Aita prende i panni di Franco Battiato in un biopic che ripercorre la vita e la carriera del cantautore siciliano.

Domani apre al MAXXI di Roma la nuova mostra dedicata a Franco Battiato.

