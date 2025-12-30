Giudice Sportivo Serie A | un bianconero entra in diffida Chi è a rischio squalifica dopo l’ultima giornata! Il comunicato ufficiale

Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato che un calciatore della Juventus è entrato in diffida dopo l’ultima giornata. Di seguito, i dettagli e i nomi dei giocatori a rischio squalifica. Questa informazione è importante per comprendere le prossime scelte delle squadre e le possibili assenze nelle prossime partite. Ecco il comunicato ufficiale con tutte le novità sulla situazione disciplinare della Juventus.

Giudice Sportivo Serie A: un bianconero è entrato in diffida. Chi rischia la squalifica dopo l'ultima giornata! Comunicato ufficiale. La vittoria di carattere ottenuta a Pisa ha lasciato in dote tre punti fondamentali per la classifica, ma anche una nota stonata che rischia di condizionare le scelte future di Luciano Spalletti. Il comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore dal Giudice Sportivo ha confermato quanto temuto dallo staff tecnico: Manuel Locatelli è entrato ufficialmente in regime di diffida. Il centrocampista della Nazionale ha ricevuto all'Arena Garibaldi la sua quarta ammonizione in campionato. Giudice Sportivo – Squalificati 7 tesserati. Sanzioni per € 22.000; Serie A, giudice sportivo: cinque giocatori squalificati per la 17esima giornata; Giudice sportivo: cinque nuove squalifiche da scontare nella 17? giornata; Giudice Sportivo, dieci squalificati. Giudice Sportivo, Di Francesco squalificato. Nessuna ammenda per la Juventus. Locatelli entra in diffida - Il Giudice Sportivo ha cominciato le sue decisioni dopo la 17ª giornata di Serie A, non si registrano ammende per la Juventus: "Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle ...

Giudice sportivo: Diego Carlos salta la 18? giornata. Due turni di stop per Di Francesco - La 17ª giornata di Serie A, l'ultima del 2025, si è conclusa con la vittoria casalinga della Roma sul Genoa per 3- msn.com

Giudice Sportivo, un turno per Diego Carlos del Como - Squalificato per due giornate anche l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, ammenda di 7 mila euro per la Lazio ... corrieredellosport.it

Un giallo dopo Napoli: per il giudice sportivo non era arrivato in tempo, per Cantù mai fatto - facebook.com facebook

Giudice sportivo: #Ceccherini, #Leali, #Okoye, #Guendouzi e #Ranieri squalificati x.com

