Il difensore dell’Inter finisce nel mirino dell’ex direttore di gara: ecco perché Ospite sul campo del Pisa nella gara domenicale delle 15 valida per la 13esima giornata di Serie A, l’ Inter è chiamata a rispondere e a risollevarsi dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Bastoni nel mirino di Luca Marelli in Pisa-Inter – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Per farlo Cristian Chivu si affida alla linea difensiva composta da Akanji, Acerbi e Bastoni, ma proprio il numero 95 ha rischiato un’ammonizione attorno al 20?. Dopo un bel controllo Toure è stato steso dal difensore nerazzurro, graziato dall’arbitro Guida nella circostanza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Marelli bacchetta Bastoni: così ha rischiato grosso