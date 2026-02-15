Bastoni preso di mira dopo Inter Juve | pioggia di insulti al difensore e alla sua famiglia e commenti bloccati Cosa è successo
Bastoni è diventato bersaglio di insulti pesanti sui social dopo il episodio contro la Juventus, quando ha simulato un fallo e ha attirato commenti offensivi rivolti anche alla sua famiglia. La sua famiglia ha ricevuto minacce e parole offensive, portando alla sospensione di molti commenti sul suo profilo. Questa vicenda ha acceso le polemiche online e ha portato a una forte reazione da parte della community.
Bastoni finisce nella bufera social dopo la simulazione contro la Juve con commenti vergognosi che colpiscono anche la moglie e la figlia piccola. Il post-partita del Derby d’Italia lascia spesso strascichi polemici e discussioni accese, ma quanto sta accadendo in queste ore supera decisamente i confini della rivalità sportiva per sfociare nella cronaca più becera e inaccettabile. L’episodio della simulazione contro la Juventus, che ha indotto l’arbitro all’errore e causato l’espulsione di Kalulu, ha scatenato una reazione vergognosa e ingiustificabile sul web. Alessandro Bastoni si è ritrovato al centro di una vera e propria tempesta mediatica, un linciaggio virtuale che ha costretto lui e la sua consorte, Camilla Bresciani, a prendere provvedimenti drastici e immediati per tutelare la propria serenità familiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter-Juve e il rosso a Kalulu. Insulti e minacce, Bastoni e la moglie chiudono i commenti social
Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso, e questa decisione ha scatenato insulti e minacce sui social network.
Bastoni e la moglie chiudono i commenti social: insulti e minacce terribili dopo il rosso di Kalulu
Camilla Bresciani, moglie del calciatore dell'Inter Bastoni, ha deciso di chiudere i commenti sui social dopo aver ricevuto insulti e minacce pesanti.
