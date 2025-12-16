L’esperto di mercato Matteo Moretto svela che un importante club internazionale sarebbe interessato a Alessandro Bastoni, mettendo in allerta l’Inter. La possibile cessione del difensore nerazzurro apre nuove questioni sul futuro del giocatore e sulle strategie di mercato della squadra. Ecco i dettagli sulla situazione emergente.

Moretto fa tremare l'Inter: «Bastoni è nel mirino del…»

Inter News 24 L’esperto di mercato Matteo Moretto fa tremare l’Inter. A quanto pare un top club ha messo gli occhi su Alessandro Bastoni. Vediamo quale. Matteo Moretto ha lanciato l’allarme sul mercato in casa Inter. Bastoni è finito nel mirino di un top club e non solo. BARCELLONA SU BASTONI – «Vi confermiamo che negli ultimi giorni il ds del Barcellona Deco è stato a Milano per i suoi giri di mercato e per capire possibili evoluzioni: è vero che Bastoni piace al Barcellona, ma non solo, anche a tantissimi altri club europei» ANCHE LA PREMIER LO SEGUE – «Ma ci sono paletti importanti che rendono quest’operazione impossibile sicuramente a gennaio, in futuro si capirà la volontà del ragazzo e le eventuali offerte: ma io resto a gennaio e vi dico che è infattibile per i costi altissimi del giocatore, valutato molto dall’Inter, e per la sua volontà, che ha sempre detto di voler restare all’Inter. Internews24.com



