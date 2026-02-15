Bastoni nel mirino dopo Inter-Juve | minacce choc commenti chiusi Rocchi | ‘Cercano di fregarci’
Dopo l'incontro tra Inter e Juventus, Bastoni ha deciso di chiudere i commenti sui social. La causa sono le minacce aggressive e i commenti offensivi ricevuti, che hanno reso difficile seguire la partita in modo tranquillo. Rocchi ha commentato che alcuni cercano di mettere in difficoltà la federazione con questi comportamenti. La lite tra le due squadre ha portato a tensioni che si riflettono anche sui social, dove i tifosi si scaldano troppo.
Perché Bastoni ha chiuso i commenti dopo Inter-Juventus?. Inter-Juventus non è mai solo una partita. È un capitolo infinito di polemiche, sospetti, accuse incrociate. E questa volta il campo si è trasferito sui social, dove Alessandro Bastoni e la moglie Camilla sono stati travolti da un’ondata di odio. Dopo l’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, sotto gli ultimi post Instagram del difensore nerazzurro sono comparsi centinaia di messaggi: insulti, minacce, frasi irripetibili. “Povero bambino che ha un padre così schifoso”. “Che bello quando morirai insieme ai tuoi figli”. Parole che superano il confine della rivalità sportiva e sprofondano nell’abisso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi»
Gianluca Rocchi ha criticato la direzione di gara dell’arbitro La Penna durante Inter-Juve, spiegando che un errore sulla seconda ammonizione a Kalulu ha influenzato il risultato.
Inter-Juve, il rosso a Kalulu. Rocchi: "L'errore di La Penna è chiaro, ma tutti cercano di fregarci..."
L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all’espulsione di Kalulu.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire; Inter-Juventus, Kalulu rosso e polemica: Bastoni simula e La Penna ci casca. Tifosi furiosi, anche Di Gregorio nel mirino; Il Barcellona insiste per Bastoni, e anche un altro gioiello dell'Inter è finito nel mirino dei top club europei; Bastoni da rosso, simulazione imbarazzante per far espellere Kalulu ma il VAR non può intervenire.
Bastoni nel mirino dopo Inter-Juventus. Fuori dalla nazionaleAlessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è finito sotto una pesante bufera mediatica e social dopo l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu durante ... thesocialpost.it
Bastoni e la moglie bersagliati dagli insulti dopo Inter-Juve, chiusi i commenti sui loro profili socialDopo le polemiche nate in seguito all’espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus, la situazione è purtroppo degenerata fuori dal campo. Nel mirino è finito ... tuttojuve.com
Inter-Juve, Elkann chiama Gravina: “Forte disappunto, bisogna ridare credibilità al calcio italiano” x.com
I migliori e i peggiori di Inter-Juventus Nell’Inter brillano Zielinski, autore del gol vittoria, e Pio Esposito determinante in un big match per la prima volta. Bene Sommer, per Bastoni invece pesa il volo d’angelo sull’espulsione di Kalulu. Cuore, gr facebook