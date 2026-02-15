Bastoni nel mirino dopo Inter-Juve | minacce choc commenti chiusi Rocchi | ‘Cercano di fregarci’

Dopo l'incontro tra Inter e Juventus, Bastoni ha deciso di chiudere i commenti sui social. La causa sono le minacce aggressive e i commenti offensivi ricevuti, che hanno reso difficile seguire la partita in modo tranquillo. Rocchi ha commentato che alcuni cercano di mettere in difficoltà la federazione con questi comportamenti. La lite tra le due squadre ha portato a tensioni che si riflettono anche sui social, dove i tifosi si scaldano troppo.

Perché Bastoni ha chiuso i commenti dopo Inter-Juventus?. Inter-Juventus non è mai solo una partita. È un capitolo infinito di polemiche, sospetti, accuse incrociate. E questa volta il campo si è trasferito sui social, dove Alessandro Bastoni e la moglie Camilla sono stati travolti da un’ondata di odio. Dopo l’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, sotto gli ultimi post Instagram del difensore nerazzurro sono comparsi centinaia di messaggi: insulti, minacce, frasi irripetibili. “Povero bambino che ha un padre così schifoso”. “Che bello quando morirai insieme ai tuoi figli”. Parole che superano il confine della rivalità sportiva e sprofondano nell’abisso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Gianluca Rocchi ha criticato la direzione di gara dell’arbitro La Penna durante Inter-Juve, spiegando che un errore sulla seconda ammonizione a Kalulu ha influenzato il risultato.

L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all’espulsione di Kalulu.

