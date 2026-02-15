Bastoni medaglia d’oro di volo l’espulsione di Kalulu ‘vista’ dai giornali esteri

Pierre Kalulu è stato espulso durante la partita, e il suo gesto ha attirato l’attenzione dei giornali esteri. La notizia si è diffusa rapidamente, portando alla ribalta anche la simulazione di Alessandro Bastoni. I media internazionali hanno commentato entrambe le situazioni, sottolineando come queste azioni abbiano influenzato il risultato finale.

(Adnkronos) – L'espulsione di Pierre Kalulu, e la simulazione di Alessandro Bastoni, fanno il giro del mondo. Il difensore della Juventus ha rimediato un ingiusto cartellino rosso nel match di ieri contro l'Inter, valido per la 25esima giornata di Serie A e terminato 3-2 per i nerazzurri. Al 42' Kalulu, già ammonito, è andato a contrasto con Bastoni, che aveva recuperato palla per far ripartire il contropiede dei suoi, ma senza intervenire. Il giocatore dell'Inter però si lascia cadere platealmente, mettendo in scena la più comune delle simulazioni e ingannando l'arbitro La Penna, che estrae il secondo giallo e lascia la Juve in dieci.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Oggi, domenica 15 febbraio 2026, Tuttosport apre con un'accusa diretta: secondo il quotidiano, l'arbitro ha inventato un'espulsione per Kalulu durante la partita tra Milan e un avversario, provocando le proteste dei tifosi e accendendo il dibattito sulla correttezza delle decisioni arbitrali.

Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.

