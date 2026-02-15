Prima pagina Tuttosport | Facile così! Espulsione inventata per Kalulu Vergogna Bastoni

Oggi, domenica 15 febbraio 2026, Tuttosport apre con un'accusa diretta: secondo il quotidiano, l'arbitro ha inventato un'espulsione per Kalulu durante la partita tra Milan e un avversario, provocando le proteste dei tifosi e accendendo il dibattito sulla correttezza delle decisioni arbitrali. La testata critica anche Bastoni, definendolo responsabile di aver alimentato le polemiche con alcune dichiarazioni. La prima pagina si concentra sui recenti episodi che stanno scuotendo l’ambiente rossonero.

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Inter-Juventus. Facile, così! Espulsione inventata per Kalulu. Vergogna Bastoni. Como flop: è Viola speranza. E Fabregas stronca Morata. Tifosi ancora fuori per l'amore del Toro.