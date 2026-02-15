Bastoni diventa un caso Enrico Letta | Non va convocato in Nazionale Cosa dice il codice etico

Alessandro Bastoni ha provocato l'espulsione di Kalulu con una simulazione, diventata oggetto di polemiche e discussioni. L'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta ha commentato in modo netto l'episodio, chiedendo l'esclusione di Bastoni dalla Nazionale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Enrico Letta ha chiesto di escludere Bastoni dalla Nazionale dopo il caso che ha scatenato polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Bastoni nella bufera: espulsione di Kalulu, accuse di simulazione e valanga di insulti social; Bastoni: Juve? Non deve essere un'ossessione. Spalletti ha un vantaggio. Yildiz decisivo, ma...; Le pagelle di Inter-Juventus: Bastoni imperdonabile, McKennie a tutto campo; Bastoni, Kalulu e il giallo delle polemiche. Spalletti e Chiellini furiosi con l'arbitro La Penna nel tunnel: ?Non si può fare una cosa...

Ora cosa rischia Bastoni? E perché interessa al LecceIl caso Bastoni potrebbe interessare anche direttamente il Lecce, visto che il prossimo impegno dei nerazzurri sarà al Via del Mare. calciolecce.it

Bastoni simula, la Juventus urla: all’Inter il Derby d’Italia della vergognaChivu allunga in classifica, ma la sfida con la Juventus è condizionata da un grave errore arbitrale. E la simulazione di Bastoni fa discutere: va escluso dalla nazionale? panorama.it

È Bastoni l’eroe dello scudetto interista della Marotta League. Uno e trino nell’antisportività, siamo al livello del gol di Muntari Stramazza al suolo come Anna Magnani in "Roma città aperta", chiede il giallo per il povero Kalulu e poi esulta. Enrico Letta: "Non va x.com

I player europei scontano il costo della transizione energetica e la concorrenza asiatica. Mentre i governi si trasformano in soci, il futuro del settore passa dal sogno europeo di Mario Draghi ed Enrico Letta. E i primi a muoversi sono i capitali stranieri facebook