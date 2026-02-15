Caso Bastoni scoppia la bufera politica | Enrico Letta chiede l’esclusione dalla Nazionale

Enrico Letta ha chiesto di escludere Bastoni dalla Nazionale dopo il caso che ha scatenato polemiche. La richiesta nasce dalla vicenda che ha coinvolto il giocatore e ha portato a discussioni sulla sua condotta pubblica. La questione ha acceso un dibattito acceso anche tra i politici, che ora si dividono sulla soluzione migliore. La richiesta di Letta si basa su una valutazione personale della situazione, evidenziando la tensione tra sport e politica.

Il Derby d'Italia travalica i confini del campo e investe i vertici della politica e della Nazionale. Il caso del contatto tra Bastoni e Kalulu, costato l'espulsione al difensore francese, ha innescato una reazione durissima da parte di Enrico Letta. L'ex Presidente del Consiglio, di nota fede rossonera, ha invocato tramite i canali social l'esclusione punitiva del centrale dell' Inter dalle prossime convocazioni dell' Italia, etichettando la sua condotta come una simulazione incompatibile con i valori della maglia azzurra. Le dichiarazioni di Letta hanno immediatamente scatenato la controffensiva della tifoseria nerazzurra, che ha replicato chiamando in causa Gianluigi Buffon, attuale capo-delegazione dell'Italia.

Una farsa a San Siro: il tuffo di Bastoni condanna Kalulu, e noi qui a domandarci che gioco sia questo.

L'espulsione di Kalulu è il caso più pesante - fino a questo momento - del weekend calcistico. La simulazione di Bastoni ha tratto in inganno l'arbitro La Penna che ha erroneamente estratto il secondo giallo per il difensore della Juventus e cambiato le sorti del