L’Unieuro Forlì sciupa un vantaggio di 16 punti e cade nel derby contro Rimini

Forlì, 21 dicembre 2025 – Forlì paga pegno anche nel derby contro Rimini, imbattendosi in un ko per 77-86 al termine di un match guidato nel punteggio e nell’inerzia per 25’ di gioco, dilapidando un +16. In evidenza Stephens con una ‘doppia doppia’ da 18 punti e 13 rimbalzi. L’Unieuro scatta col piede giusto e tiene la testa avanti, arrivando a toccare il +8 (17-9). Rimini trova fortuna solo dalla lunga distanza ma tanto basta per restare a galla (17-16) e poi trovare il primo vantaggio fino al 19-23. I padroni di casa sono caldi con Aradori e Masciadri, quindi Stephens attacca il ferro e un break di 9-0 vale il nuovo allungo (38-30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

