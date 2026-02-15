Basket successo in volata della IES Pisa a SMiniato in DR2

La Devitalia IES Pisa ha vinto all'ultimo secondo il derby contro l’Etrusca S. Miniato, giocato in Toscana. La partita si è decisa negli ultimi istanti, con un canestro decisivo a pochi secondi dalla fine. I giocatori di Pisa hanno dimostrato determinazione e concentrazione, portando a casa una vittoria importante per la classifica.

Pisa, 15 febbraio 2026 – Va alla Devitalia IES Pisa la vittoria nel derby di S.Miniato, a casa dell' Etrusca, nella quarta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. I biancocelesti di Paolo Campani e Maurizio Neri hanno prevalso al termine di un match sempre in equilibrio fino al termine, molto tirato, con vantaggi alternati per ambedue le squadre, deciso in volata in favore degli ospiti, che si mantengono così a due sole lunghezze dalla zona play-off.. LA CRONACA – Il primo quarto, ricco di canestri, come tutta la partita, finisce in vantaggio di due punti per i padroni di casa, grazie ad un tiro negli ultimi 10 secondi ( 31-29 ).