Unicusano Avellino Basket batte Verona | prodezza Grande regala la vittoria nell’ultimo secondo

Nell’ultimo atto della partita di Serie A2 OldWildWest, l’Unicusano Avellino Basket ha conquistato una vittoria importante contro Verona. La squadra ha lottato fino alla fine e ha trovato il successo negli ultimi secondi grazie a una giocata decisiva di Alessandro Grande, che ha mostrato determinazione e cuore. La partita è stata intensa e combattuta, con i biancoverdi che sono riusciti a portare a casa il risultato dopo un finale emozionante.

È stata la vittoria della squadra con i gregari a dare risposte, vedi le prestazioni di Fresno e la difesa arcigna di Zerini. Prezioso il contributo di tutti gli effettivi, per una partita ad alto punteggio nella primo tempo, più consistente difensivamente nella ripresa. Miglior realizzatore biancoverde Chandler con 16 punti. "Vittoria dai due volti, più spumeggianti il primo tempo, mentre nei secondi due quarti siamo stati più consistenti difensivamente, abbiamo controllato i rimbalzi, peccato per i tanti liberi sbagliati. Era una vittoria che volevamo e l'abbiamo presa" questo il commento di coach Di Carlo.

