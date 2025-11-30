Gea difende il primato in casa del Cus Pisa

Lanazione.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Gea Grosseto difende il primato in Divisione1 sul campo del fanalino Cus Pisa. Per la decima giornata, la formazione biancorossa, prima in classifica in compagnia della Libertas Lucca con 16 punti, oggi alle 18 sarà sul campo del Cosmocare Cus Pisa, quintetto che occupa l’ultimo posto della graduatoria con due punti. Per i ragazzi guidati da Silvio Andreozzi c’è la possibilità di disputare un altro incontro sulla carta abbastanza tranquillo prima di affrontare una settimana terribile, con l’infrasettimanale di mercoledì in casa contro Donoratico e la trasferta di sabato sul parquet dei lucchesi della Libertas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gea difende il primato in casa del cus pisa

© Lanazione.it - Gea difende il primato in casa del Cus Pisa

Altri contenuti sullo stesso argomento

gea difende primato casaGea difende il primato in casa del Cus Pisa - La Gea Grosseto difende il primato in Divisione1 sul campo del fanalino Cus Pisa. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gea Difende Primato Casa