Lautaro Martinez rilancia l’Inter | a Pisa la doppietta che spegne le critiche e riaccende la corsa al vertice
Inter News 24 Lautaro Martinez, protagonista al Gran Galà e trascinatore a Pisa: l’argentino risponde sul campo dopo due gare difficili e ribadisce la centralità nel progetto. L’Inter, come riporta il Corriere dello Sport, ritrova certezze e fiducia grazie al suo capitano. La prestazione di Lautaro Martinez, decisiva nella vittoria di Pisa, ha riportato tranquillità intorno al leader tecnico della squadra di Cristian Chivu. Le due gare opache contro Milan e Atletico Madrid, accompagnate da sostituzioni anticipate e discussioni esterne, rappresentano ora più un’eccezione che una tendenza. La doppietta dell’ Arena Garibaldi ha infatti ristabilito le gerarchie e ricordato ancora una volta perché l’argentino resta uno dei profili più determinanti dell’intero campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
