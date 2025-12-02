Lautaro Martinez rilancia l’Inter | a Pisa la doppietta che spegne le critiche e riaccende la corsa al vertice

Internews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lautaro Martinez, protagonista al Gran Galà e trascinatore a Pisa: l’argentino risponde sul campo dopo due gare difficili e ribadisce la centralità nel progetto. L’Inter, come riporta il Corriere dello Sport, ritrova certezze e fiducia grazie al suo capitano. La prestazione di Lautaro Martinez, decisiva nella vittoria di Pisa, ha riportato tranquillità intorno al leader tecnico della squadra di Cristian Chivu. Le due gare opache contro Milan e Atletico Madrid, accompagnate da sostituzioni anticipate e discussioni esterne, rappresentano ora più un’eccezione che una tendenza. La doppietta dell’ Arena Garibaldi ha infatti ristabilito le gerarchie e ricordato ancora una volta perché l’argentino resta uno dei profili più determinanti dell’intero campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro martinez rilancia l8217inter a pisa la doppietta che spegne le critiche e riaccende la corsa al vertice

© Internews24.com - Lautaro Martinez rilancia l’Inter: a Pisa la doppietta che spegne le critiche e riaccende la corsa al vertice

Contenuti che potrebbero interessarti

lautaro martinez rilancia l8217interLautaro scaccia i fantasmi. Rilancio Inter col capitano. Chivu, sorrisi d’alta quota - Mercoledì il Venezia in Coppa Italia, per l’attacco si candidano Bonny ed Esposito. Si legge su msn.com

Lautaro rilancia dopo il dolore della finale col PSG: “Pronto a tatuarmi la Champions con l’Inter” - Lautaro Martinez il "Toro" è pronto a incornare di nuovo la Champions League che oramai in carriera è il suo più grande pallino da raggiungere. Segnala fanpage.it

Infortunio Lautaro Martinez, dolori alla schiena per il capitano/ Champions League a rischio, si scalda Bonny - L’argentino ha lavorato a parte svolgendo un lavoro in palestra per rafforzare la zona al centro del problema in modo da provare a tornare al top in tempo per la sfida europea che potrebbe essere già ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Martinez Rilancia L8217inter