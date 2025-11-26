Tre condanne e un’assoluzione nel processo a carico degli ex vertici della Viola Basket Reggio Calabria

Concluso il processo con tre condanne e un'assoluzione per truffa e false comunicazioni in bilancio a carico degli ex dirigenti della "Viola Reggio Calabria", la società di basket della città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

