Scontro con un’auto morto un ciclista 18enne

Un giovane di 18 anni è morto ieri sera a Barzana, dopo essere stato coinvolto in un incidente sulla provinciale 175. L’incidente è avvenuto quando il ciclista ha investito un’auto che sopraggiungeva, causando un violento scontro. La vittima stava pedalando lungo la strada statale, che spesso attraversa zone residenziali e campi.

Barzana in Lutto: Un Ciclista di 18 Anni Perde la Vita in un Incidente sulla Provinciale 175. Un diciottenne è deceduto ieri sera a Barzana, in provincia di Bergamo, a seguito di un violento impatto tra la sua bicicletta e un'auto sulla provinciale 175. L'incidente, avvenuto intorno alle 19:30 del 15 febbraio 2026, ha gettato nello sconforto la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza dei ciclisti sulle strade provinciali. Dinamica dell'Incidente e Soccorsi. L'allarme è scattato immediatamente dopo la collisione. I primi soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato il giovane in condizioni disperate.