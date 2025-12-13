Südtirol-Bari 0-0 | galletti fermati sul pari a Bolzano nonostante l' uomo in più
Il match tra Südtirol e Bari si conclude con un pareggio senza reti, nonostante i galletti abbiano giocato in superiorità numerica. La squadra ospite prosegue il suo digiuno di vittorie in trasferta, fermata sul risultato di 0-0 nella 16ª giornata di Serie B a Bolzano.
