Südtirol-Bari 0-0 | le pagelle dei biancorossi

Il match tra Südtirol e Bari termina con un pareggio a reti inviolate, nonostante la superiorità numerica dei biancorossi. La squadra di Bari conferma alcune difficoltà in fase offensiva e nella costruzione del gioco, evidenziando limiti che ancora devono essere superati per ritrovare la vittoria.

