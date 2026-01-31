Il Palermo vince 3-0 sul campo del Bari e mette un’altra mano sulla promozione in Serie A. Pohjanpalo segna una doppietta decisiva e trascina la squadra verso una vittoria convincente. Il Bari, invece, fatica a trovare il ritmo e si arrende davanti al pubblico di casa. La squadra siciliana dimostra di essere in forma e avvicina sempre più il traguardo promozione.

Il Palermo si è imposto con autorità sul Bari, travolgendolo 3-0 al San Nicola, in un match che ha segnato un punto di svolta nella corsa alla promozione in Serie A. La vittoria, ottenuta con una prestazione di alto livello, ha permesso ai rosanero di agganciare provvisoriamente il Monza al terzo posto della classifica di Serie B. Il match è stato dominato in modo netto dal secondo tempo in poi, con il tecnico Filippo Inzaghi che ha visto la sua squadra crescere in intensità e precisione dopo l’intervallo. Il primo gol è arrivato al 12’ del secondo tempo, quando Le Douaron ha superato il portiere Cerofolini con una potente zampata di testa su cross di Ceccaroni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo in grande spolvero: Pohjanpalo firma la doppietta, Bari sconfitto al San Nicola

Il Bari perde in casa contro il Palermo con un punteggio netto di 0-3.

Il Palermo di Pippo Inzaghi torna a sorridere in trasferta e ferma la serie di pareggi.

