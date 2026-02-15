Bari sarà rimpasto ma solo di deleghe Vito Leccese | Ritocchi e un avvicendamento Ecco cosa cambia

Vito Leccese annuncia un rimpasto delle deleghe a Bari, ma senza cambi di ruolo ufficiali. La proposta per modificare le assegnazioni è già pronta e verrà discussa con i gruppi di maggioranza nei prossimi giorni. Leccese spiega che si tratta di ritocchi e di un possibile avvicendamento tra alcuni incarichi. La decisione mira a riorganizzare le responsabilità senza cambiare la composizione complessiva della giunta. Entro breve, l’ufficialità potrebbe arrivare dopo il confronto con i consiglieri.

La proposta per la “nuova” giunta Leccese è pronta e sarà presentata prima ai gruppi di maggioranza la prossima settimana. Per una condivisione, come da prassi del sindaco. Non sono previste sostituzioni: gli attuali assessori resteranno, ma ci saranno dei cambi di delega. Oltre al rimpiazzo del posto lasciato dall’ex assessora, ora consigliera regionale, Elisabetta Vaccarella, che molto probabilmente sarà occupato da Michelangelo Cavone, espressione del Pd. Le parole di Leccese Leccese ha le idee chiare ma prima di comunicarle vuole incontrare le forze di maggioranza. «Le consultazioni sono terminate – commenta il sindaco – devo approntare la proposta e organizzare l’incontro per la prossima settimana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

