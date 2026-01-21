Dopo il rimpasto di giunta annunciato da Sala a Milano, si delineano i cambiamenti e le continuità nelle strategie di sicurezza cittadina. L’aggiornamento, ufficializzato il 21 gennaio, introduce nuovi nomi e ruoli, segnando un passo importante nel percorso amministrativo. Questo articolo analizza le modifiche apportate e le implicazioni per la sicurezza in città, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle novità recenti.

Milano – Dai rumor della vigilia, che peraltro si soni rivelati azzeccati, all’ufficialità del rimpasto di giunta arrivata nel primo pomeriggio di martedì 21 gennaio. A cristallizzare le novità è una nota emessa da Palazzo Marino. L’ingresso di Mazzei. Nuovo assetto, dunque, per la squadra guidata da Giuseppe Sala che ha assegnato al consigliere comunale Marco Mazzei l’assessorato allo Spazio pubblico e Edilizia scolastica, con delega alle politiche inerenti all’arredo urbano e alle “piazze aperte”. Il Comitato. Rimanendo in capo al sindaco le funzioni di indirizzo politico in materia di Sicurezza e Polizia Locale, viene costituito il Comitato per la sicurezza cittadina con la partecipazione del sindaco stesso, del comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli e dell’assessore Marco Granelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza in città, cosa cambia (e cosa no) dopo il rimpasto di giunta deciso da Sala: ecco i nomi nuovi

Leggi anche: Rimpasto di giunta al comune di Sutri: i nomi dei nuovi assessori

Leggi anche: Sindaco firma il rimpasto di giunta. Ecco tutti i nuovi assessori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sicurezza in città: partecipa al nostro sondaggio; Nuovo pacchetto sicurezza, tutte le misure allo studio del governo Meloni; Scudo penale per la polizia, norme anti-maranza, stretta sulle manifestazioni: cosa c'è nel nuovo Pacchetto sicurezza su cui sta lavorando il governo; Due pacchetti sicurezza in arrivo. Le norme più dure.

Forte nevicata: cosa fare davvero per proteggersi (in città, in strada e in montagna)Guida pratica su cosa fare in caso di forte nevicata: consigli utili, numeri da chiamare, regole per città, strade e montagna ... tuttogreen.it

Un investimento da 2,5 milioni per finanziare venti progetti di sicurezza tra i comuni dell’Emilia-RomagnaPercorsi in avvio in provincia: dalla riqualifica delle stazioni alle recinzioni di Russi. Iniziative di inclusione sociale nel faentino ... ravennaedintorni.it

Sicurezza in città: partecipa al nostro sondaggio x.com

Sicurezza nelle città, Sen. Rapani: «I sindaci devono fare la loro parte» https://www.cariatinet.it/sicurezza-nelle-citta-sen-rapani-i-sindaci-devono-fare-la-loro-parte/ - facebook.com facebook