La via dei record negativi dove chiudono tutti i negozi | adesso tocca allo store di abbigliamento

La strada delle chiusure continua a Seregno. Questa volta tocca a MaryKey, il negozio di abbigliamento in via Umberto I, che ha annunciato la chiusura definitiva sui social. Dopo la lavanderia 1 h Solar, anche il negozio storico lascia il quartiere, lasciando vuota una vetrina che per anni ha attirato clienti e passanti. La crisi dei negozi di quartiere sembra non fermarsi.

"Chiusura definitiva: svuota tutto". Come annunciato sui social, un altro negozio chiude a Seregno. E nella stessa via: dopo la storica lavanderia 1 h Solar, questa volta in via Umberto I a chiudere è MaryKey, un negozio di abbigliamento diventato nel corso del tempo un punto di riferimento per.

