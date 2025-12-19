Sarzana, chiudono altri negozi. Centro storico in affanno.

Il centro storico di Sarzana si trova di fronte a un momento difficile, con la chiusura di altri tre negozi prevista entro la fine dell’anno. Un segnale che riflette le sfide economiche e sociali che coinvolgono l’intera comunità, lasciando un’incertezza sul futuro del cuore pulsante della città.

Sarzana, 19 dicembre 2025 – “Entro la fine dell’anno nel nostro centro storico abbasseranno per sempre la saracinesca altri tre esercizi commerciali. L’ennesimo episodio di una “ frana ” cominciata molti anni fa e che non si riesce ad arrestare”. Lo dichiara il Pd sarzanese, che invita a una riflessione: “L’affanno dei centri storici riguarda tutto il Paese ma non per questo dobbiamo assistere a quanto sta accadendo senza prendere posizione. I bandi per i contributi a fondo perduto e gli interventi delle associazioni di categoria sono una buona notizia ma occorre la buona politica. Se questa giunta si fosse voluta dotare di un nuovo strumento di pianificazione, avremmo da tempo individuato le proposte urbanistiche in grado di restituire al nostro centro storico quell’attrattiva che per tanti anni ne ha fatto punto di riferimento”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

