Barcellona contesta l' arbitraggio | lettera ufficiale alla RFEF sul VAR

Il Barcellona ha scritto una lettera ufficiale alla RFEF per contestare le decisioni dell’arbitro durante la partita di domenica scorsa, in particolare riguardo all’uso del VAR. La società catalana ha evidenziato come alcune chiamate siano state sbagliate e ha richiesto chiarimenti sulle modalità di applicazione della tecnologia. Nei dettagli, il club ha sottolineato episodi specifici che hanno influenzato il risultato finale, chiedendo maggiore trasparenza e correttezza nelle future valutazioni arbitrali.

Barcellona ha scelto una via formale per segnare una svolta nel rapporto con gli arbitri e con le procedure tecnologiche. Una lettera inviata ai vertici del calcio nazionale esplicita una preoccupazione profonda riguardo a decisioni che sembrano pesantemente influire sull'esito delle gare e richiede una gestione più chiara delle regole e dei meccanismi di revisione. La missiva chiede pubblicazione integrale degli audio VAR indipendentemente dall'esito della revisione sul campo, come forma di trasparenza pedagogica verso i tifosi. Inoltre, viene proposta l'istituzione di un codice disciplinare per i direttori di gara che preveda sanzioni pubbliche in caso di errori gravi o negligenze evidenti.