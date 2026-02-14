Barcellona guerra aperta agli arbitri | inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var!

Il Barcellona ha scritto una lettera dura alla RFEF, accusando gli arbitri di favorire le avversarie e di sbagliare spesso nelle decisioni sul VAR. La causa principale è la percezione di troppi errori che penalizzano la squadra, specialmente su rigori e fuorigioco. La società catalana ha allegato un dossier dettagliato con cinque punti critici, evidenziando episodi che, secondo loro, sono stati decisi in modo discutibile. Un esempio concreto riguarda un rigore non concesso nella gara contro il Real Madrid.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo: «Zaniolo ha bisogno di tempo, sugli errori di Solet.» Infortunio McTominay, cresce il pessimismo tra gli azzurri: rischio forfait per Napoli Roma sempre più concreto? Le ultime Convocati Bologna per il Torino, le scelte di Italiano: 3 assenze tra i rossoblù! L’elenco completo Fabregas prima di Como Fiorentina: «Kuhn sta trovando continuità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Ifab al lavoro sul Var: più poteri agli arbitri video senza interrompere il gioco (So Foot) L’Ifab, l’organismo che definisce le regole del calcio, ha annunciato nuove modifiche al Video Assistant Referee (VAR). Moratti: «Var? Va usato meglio perché rischia di togliere personalità agli arbitri» Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha commentato l’utilizzo del VAR durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli in Radio Goal. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Le bombe fasciste che colpirono Barcellona nella guerra di Spagna: Muro d’impunità mai incrinato, l’Italia ha temporeggiatoLa vicenda dei bombardamenti fascisti su Barcellona durante la Guerra Civile Spagnola (1936-1939) si chiude con una archiviazione ... ilfattoquotidiano.it I test F1 Barcellona 2026 hanno svelato il primo atto della nuova era: la FIA vuole limitare l'outwash, i team lo riportano dentro dalla finestra. McLaren estremista, Mercedes solida, Red Bull con il motore proprio, Ferrari equilibrata. Chi vincerà la guerra dell'aria facebook