La Curva Sud Milano contro i prezzi dei biglietti del settore ospiti | Basta speculazioni!
La Curva Sud Milano ha espresso forte disappunto riguardo ai prezzi elevati dei biglietti per il settore ospiti, denunciando pratiche speculative eccessive. Attraverso un comunicato sui social, i tifosi si preparano a partecipare all’assemblea della Lega Serie A per affrontare questa problematica che colpisce la passione e l’accessibilità allo sport.
