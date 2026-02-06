Trump posta un video razzista con Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie
Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie. Il messaggio mira a sostenere le sue teorie sui presunti brogli nelle elezioni del 2020, in cui Trump perse contro Joe Biden. La diffusione del video ha suscitato subito polemiche e critiche, con molti che lo accusano di usare immagini razziste per alimentare le sue tesi.
Donald Trump ha postato un video in cui rilancia i presunti brogli alle elezioni del 2020, in cui il tycoon fu sconfitto da Joe Biden. Negli ultimi secondi del filmato appare un fotomontaggio razzista in cui Barack e Michelle Obama sono raffigurati come scimmie.🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump, nel video postato su Truth Obama e Michelle hanno i corpi di due scimmie
Un nuovo video pubblicato da Donald Trump sta facendo discutere.
