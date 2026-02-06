Trump posta un video razzista con Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie

Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie. Il messaggio mira a sostenere le sue teorie sui presunti brogli nelle elezioni del 2020, in cui Trump perse contro Joe Biden. La diffusione del video ha suscitato subito polemiche e critiche, con molti che lo accusano di usare immagini razziste per alimentare le sue tesi.

Donald Trump ha postato un video in cui rilancia i presunti brogli alle elezioni del 2020, in cui il tycoon fu sconfitto da Joe Biden. Negli ultimi secondi del filmato appare un fotomontaggio razzista in cui Barack e Michelle Obama sono raffigurati come scimmie.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un nuovo video pubblicato da Donald Trump sta facendo discutere.

Trump posta un video, i volti di Barack e Michelle Obama in corpi di scimmiaAGI - I volti sono i loro, quelli dell'ex presidente americano Barack Obama e della moglie Michelle, ma i corpi sono quelli di due scimmie. È il fotomontaggio contenuto in un video postato da Donald T ... msn.com

Trump, nel video postato su Truth Obama e Michelle hanno i corpi di due scimmieIl filmato è dedicato ai presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020, con manomissioni delle macchine per il conteggio dei voti. In fondo il meme sull’ex presidente e la moglie ... quotidiano.net

#Trump posta sul suo social un video che raffigura Michelle Obama e Barack Obama come due scimmie. Questo è il Presidente degli . Questa è la persona a cui Giorgia #Meloni vuole dare il Nobel per la pace. x.com

