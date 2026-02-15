Domani alle 10.30, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi lancia i bandi 2026, destinati a studenti, diplomati, laureati e insegnanti, per distribuire un totale di 160 mila euro. La decisione arriva dopo aver ricevuto numerose richieste di sostegno da parte di giovani e docenti in cerca di opportunità di formazione e crescita professionale. Le domande si potranno inviare online fino alla fine di gennaio.

Si aprono domani alle 10.30 i bandi 2026 promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi a favore di studenti, diplomati, laureati e insegnanti, con un montepremi complessivo di 160mila euro. È possibile presentare domanda fino a lunedì 16 marzo alle 12.30 per partecipare ai tre concorsi istituiti. Il ‘ Premio Idee Didattiche ’, rivolto agli istituti scolastici dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera, passa da quattro a cinque premi: sono previsti riconoscimenti da 5.000 euro ciascuno: 4.000 euro destinati alla scuola per il potenziamento delle attività didattiche e 1.000 euro al docente – o al team di docenti – promotore del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bandi della Fondazione per scuole e studenti

