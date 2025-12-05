Cultura e solidarietà | aperti 9 bandi per ricevere contributi della Fondazione Cr Firenze

Firenze, 5 dicembre 2025 - Sono aperti i primi nove bandi per assegnare i contributi 2026 di Fondazione Cr Firenze alle realtà del territorio che operano nell'ambito della cultura e della solidarietà. Un'opportunità importante di crescita e sviluppo dei territori di Firenze e Città metropolitana, e delle province di Arezzo e Grosseto. Saranno selezionate le proposte che risponderanno ai valori e agli obiettivi prefissati della Fondazione. Fra le novità di quest’anno, i bandi “ridotti” ovvero che richiedono procedure e modalità di rendicontazione semplificate per importi fino a 5 e 10 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

